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В Татарстане на 60 суток закрыли кафе при АЗС из-за нарушений санитарных норм

Тукаевский районный суд приостановил работу кафе быстрого питания при АЗС «Ирбис» в селе Большая Шильна на 60 суток. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по республике.

В ходе проверки специалисты Набережночелнинского территориального отдела установили, что в кафе размораживали продукты и выдавали готовые блюда в одной зоне, не хватало производственных помещений и моечных ванн. В единственной ванне одновременно мыли овощи, посуду и руки сотрудников. Также отсутствовали дезинфицирующие средства, продукты хранились с нарушениями, часть персонала работала без флюорографии, вакцинации и гигиенической аттестации. Пять партий продуктов общим весом 17 кг забраковали из-за отсутствия маркировки.

По итогам проверки на юридическое лицо составлены протоколы об административном правонарушении и временном запрете деятельности. Кафе опечатано, материалы направлены в суд.

Влас Северин