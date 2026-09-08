Неслучайные свидетели

Гендиректор АО «Объединенный коммунальный оператор» Дмитрий Сивохин и экс-руководитель стройдепартамента мэрии Нижнего Новгорода Илья Гор допрошены как свидетели по уголовному делу братьев Ильи и Михаила Штокман, обвиненных в получении и посредничестве в получении 55 млн руб. взятки от депутата Карима Ибрагимова. В инкриминируемый период они курировали городские стройки и подтвердили в суде, что Илья Штокман посоветовал аффилированную с депутатом компанию АГК для строительства домов под расселение аварийного фонда на выгодных для компании условиях. Свидетели также сообщили суду, что претензий к качеству домов у мэрии не возникло, а чиновники часто использовали личные связи, чтобы ускорить многочисленные стройки в условиях сжатых сроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Нижегородский райсуд допросил Дмитрия Сивохина и Илью Гора как экс-чиновников мэрии по уголовному делу бывшего вице-мэра Ильи Штокмана и его брата Михаила, обвиненных в получении и посредничестве в получении взятки от бывшего депутата Карима Ибрагимова. Как писал «Ъ», в 2022 — 2023 годах он перевел бетонному заводу «Вектор» семьи Штокман 55 млн руб. за выгодные условия муниципального контракта на строительство двух домов для переселенцев, которые ООО СЗ АГК депутата получила как единственный поставщик. По фабуле дела, взятку замаскировали контрактами на поставку гравия и легализовали через покупку земельных участков и квартиры, которые в 2026 году суд обратил в доход государства по антикоррупционному иску прокуратуры.

Свидетели рассказали, что программа расселения ветхого и аварийного фонда требовала быстрой стройки в сжатые сроки и муниципалитет отказался от привычной покупки квартир у девелоперов, которые продавали недвижимость по высоким ценам. Поэтому решено было строить новое жилье, тем более, в марте 2022 года правительство РФ разрешило заключать контракты с единственными поставщиками, одновременно сократив и без того сжатые сроки программы расселения. Средняя продолжительность подобных строек занимала два-три года, большинство девелоперов не готовы были работать с расценками мэрии, сотрудники которой обзванивали застройщиков и собирали от них коммерческие предложения, вспомнили свидетели.

Тогда Илья Штокман как вице-мэр посоветовал холдинг своего знакомого Карима Ибрагимова «Жилстрой-НН», в который входит АГК. В апреле 2022 года он сообщил Илье Гору, что застройщик заинтересован в проекте. Директору стройдепартамента поручили оперативно готовить документы, а Дмитрий Сивохин как вице-мэр занялся презентацией проектов компании для оперативного штаба при губернаторе, от которого зависели решения по контрактам. Когда контракт с АГК был подписан, представители компании Карим Ибрагимов и депутат заксобрания Вадим Пичугин попросили изменить условия: увеличить аванс до 50% и разрешить остановить работы при задержке финансирования из бюджета. Решения об этом принимала комиссия, которой руководил сначала Михаил Штокман, а затем — Дмитрий Сивохин.

Негативных последствий изменение условий контрактов не повлекло: свидетели признали, что АГК быстро и качественно построила жилье, а цены были ниже, чем у потенциальных конкурентов благодаря собственному производству стройматериалов. «Эти дома — один из самых успешных проектов. Мэрии не пришлось помогать компании, в отличие от других застройщиков», — сообщил Дмитрий Сивохин. Аналогичное мнение выразил Илья Гор. Он также вспомнил, что чиновники в режиме авральных строек, а также постковидного удорожания и дефицита стройматериалов часто использовали личные знакомства для организации поставок. При этом мэрия с 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода в 2021 году работала единой командой, и чиновники часто советовались, неформально общались друг с другом, а вице-мэры, курировавшие разные блоки, совещались в решении смежных вопросов. Дмитрий Сивохин знал о дружбе Ильи Штокмана и Карима Ибрагимова и предположил, что бывший вице-мэр хотел помочь и приятелю, и ему как коллеге-заместителю мэра.

Разбирательство по делу братьев Штокман продолжится 22 сентября допросом других свидетелей. Илья Штокман ранее отмечал, что в инкриминируемый период находился на СВО и физически не мог лоббировать ни семейный, ни депутатский бизнесы. Илья Гор также вернулся со СВО, где потерял правую руку. Туда он отправился после приговора за взятку от компании «Айтискул», которая была выбрана единственным поставщиком оборудования для девяти новых детсадов. В числе свидетелей суд планирует допросить и экс-руководителя ГлавУКС Сергея Куклаева, которому назначили три года колонии-поселения за злоупотребление полномочиями за оплату непоставленного оборудования для новых детсадов.

Роман Рыскаль