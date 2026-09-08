Прокуратура заставила убыточную УК в Саратове починить крышу и убраться во дворе

В Ленинском районе Саратова прокуратура добилась восстановления прав жителей многоэтажки. Подробности сообщила пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр СКР Фото: Информационный центр СКР

Прокуратура отреагировала на обращение жителей дома № 58 на ул. Шехурдина. Проверка показала, что управляющая компания (УК) «не обеспечила надлежащее содержание кровли, входных групп и придомовой территории». Директор организации получил прокурорское представление, после чего сотрудники компании починили крышу, убрались в подъездах и во дворе.

Также прокуратура постановила привлечь руководителя УК к ответственности за нарушения при управлении многоквартирными домами (ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ). Ответственное лицо оштрафовали на 30 тыс. руб.

Дом на Шехурдина, 58 обсуживает УК «Новая». Наряду с еще тремя управляющими организациями компания принадлежит Андрею Федяю. Среди этих юрлиц «Новая» имеет больше всего долгов (89 производств против 4–21 в других). ООО «УК „Новая“» зарегистрировано в мае 2018 года. Директором является Сергей Степенков, но официально в обществе с 2022 года никто не работает. 2025 год компания закончила с выручкой 77 млн руб. (+9% год к году) и убытком 211 тыс. руб. (-477%). «Новой» удалось выйти в плюс от 19 до 341 тыс. руб. только три раза. Самым убыточным стал 2021-й — минус 4,2 млн руб.

Дарья Васенина