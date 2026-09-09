В компании, управляющей пермским ТЦ «Бизнес галереи», сменился директор

Директором ООО «Ленина, 76», управляющей ТЦ «Бизнес галереи», с 7 сентября стал Александр Протопопов. Он сменил на этой должности Анастасию Акибарову, которая возглавляла компанию с 2022 года. Информация о смене руководства содержится в базе данных «СПАРК-Интерфакс».

ООО «Ленина, 76» (управляет ТЦ «Бизнес галереи») принадлежит предпринимателю Сергею Панфилову. Здание в 1933 году было построено как городская баня. Сейчас баня занимает второй этаж здания, а остальные площади используются под торговлю и сервисные услуги.