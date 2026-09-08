В Татарстане возбудили уголовное дело после травмы подростка на предприятии

В Балтасинском районе Татарстана возбудили уголовное дело после травмирования несовершеннолетнего на предприятии. Дело возбудили за нарушение требований охраны труда, сообщила пресс-служба прокуратуры по республике.

Ведомство установило, что на предприятии к работе привлекали несовершеннолетних. Кроме того, сотрудников допускали к работе без обязательного обучения и проверки знаний требований охраны труда.

В отношении руководителя ООО возбудили два административных дела. Одно связано с уклонением от оформления трудового договора, второе — с допуском работников к работе без обучения и проверки знаний требований охраны труда. Материалы направили в Государственную инспекцию труда Татарстана.

Анна Кайдалова