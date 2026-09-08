Суд в Балакове рассмотрел дело о трудоустройстве бывшего силовика

В Балакове Саратовской области суд разобрался в ситуации с нарушением порядка трудоустройства экс-сотрудника органов внутренних дел. Подробности сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Саратовской области Фото: прокуратура Саратовской области

Балаковский надзор проверил исполнение законодательства о противодействии коррупции. Выяснилось, что один из местных работодателей нанял бывшего госслужащего. «При этом сведения о заключении с ним трудового договора прежнему работодателю в установленный законом десятидневный срок не направлены»,— уточняется в релизе.

Прокуратура инициировала административные дела о незаконном привлечении к трудовой деятельности бывшего государственного служащего (ст. 19.29 КоАП РФ). Материалы передали в суд. Виновников оштрафовали суммарно на 120 тыс. руб.

Дарья Васенина