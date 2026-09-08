Сотрудник СЭГЗ победил во Всероссийском конкурсе инженеров-технологов авиационной промышленности

Инженер-технолог Сарапульского электрогенераторного завода (СЭГЗ) Евгений Русинов стал лучшим на Всероссийском отраслевом конкурсе профессионального мастерства среди инженеров-технологов по механообработке, который проходил на базе учебно-производственного центра Казанского вертолетного завода. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СЭГЗ Фото: СЭГЗ

В соревнованиях участвовали 46 технологов со всей страны, в том числе сотрудники ведущих предприятий и холдингов авиационной промышленности: АО «Вертолеты России», ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», АО «Технодинамика», АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», АО «Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение», АО «Концерн Радиоэлектронные технологии», ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Институт им. Н.Е. Жуковского» и другие.

Честь СЭГЗ на конкурсе защищали инженеры-технологи Евгений Русинов и Александр Шайхаматов. Профессиональные соревнования проводились в двух возрастных категориях: среди работников младше и старше 35 лет — и состояли из теоретической и практической частей.

«Сложность оказалась в том, что, помимо вопросов по механической обработке, были еще вопросы по штамповке и обработке металлов давлением. У нас на заводе этим направлением занимаются другие специалисты. Пришлось вспоминать университетские годы. В практическом задании сложным было то, что по факту нужно было сделать два техпроцесса — на механическую обработку и на сборку. Сначала подумал: “Как я это все буду делать?”. Но потом собрался, откинул эмоции, распланировал время и придерживался графика. Это как на экзамене: если ты готовился и смог справиться с волнением — значит, все получится»,— рассказал Евгений Русинов.

Победитель всероссийского конкурса профессионального мастерства работает на СЭГЗ с 2008 года, после окончания Сарапульского политехнического института — филиала ИжГТУ. Александр Шайхаматов участвовал в категории работников до 35 лет и занял четвертое место.

«Конкурс профессионального мастерства среди основных рабочих профессий проводится на СЭГЗ уже 24 года подряд. За это время он стал настоящим социальным лифтом для многих заводчан. Победителей соревнований замечают в коллективах, часто они становятся руководителями в своих подразделениях, мастерами, начальниками цехов и даже директорами по направлениям, а практический опыт, полученный во время конкурса, внедряется в работу всего завода»,— прокомментировал гендиректор СЭГЗ Алексей Беляев.

Организаторами мероприятия выступили Российский профсоюз трудящихся авиационной промышленности (ПРОФАВИА), АО «Вертолеты России», Департамент авиационной промышленности Минпромторга России, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз машиностроителей России».