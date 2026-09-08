Ветеран из Оренбуржья просит Путина вмешаться в отказ в допуске к выборам в Госдуму

Участник специальной военной операции Антон Слепец из Оренбургской области обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой проверить обстоятельства отказа в регистрации его кандидатом на выборах в Госдуму по Бугурусланскому округу №145. Господин Слепец баллотировался в порядке самовыдвижения, но избирательная комиссия признала недостаточным количество достоверных подписей. Свое видеообращение он опубликовал в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По словам Антона Слепца, он был выдвинут по просьбе жителей Оренбургской области. В поддержку его кандидатуры в избирком было передано более 15 тыс. подписей. Однако в ходе проверки, проведенной с участием эксперта-почерковеда УМВД и с использованием программно-технического комплекса, были выявлены 744 недействительные подписи (9,6% от проверенного массива). Основаниями стали в том числе признаки заполнения данных одной рукой (389 подписей), а также недостоверные сведения об избирателях, включая умерших граждан (120 подписей). Об этом официально заявили в пресс-службе регионального избиркома.

В итоге количество действительных подписей оказалось ниже необходимого порога в 15 411. В Облизбиркоме заявили, что процедура проверки проводилась в соответствии с законом. Сам кандидат настаивает, что этапы проверки были нарушены, а часть подписей признали недействительными без объяснения причин. Господин Слепец также обозначил, что возможность участия в праймериз была упущена из-за его нахождения в госпитале после ранения.

«Создаются преграды через процессуальные фильтры, умышленно нарушая законы Российской Федерации. Суды не стали разбираться по существу и согласились с субъективным мнением избирательной комиссии»,— заявил господин Слепец.

Яна Вежлева