Казань вошла в тройку направлений с самым заметным ростом стоимости авиаперелетов в октябре по сравнению с сентябрем. Сильнее всего подорожали билеты по маршруту Казань — Минеральные Воды, рост цен на них составил 92,8%, сообщила пресс-служба АТОР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казань вошла в тройку направлений по росту цен на авиабилеты

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ Казань вошла в тройку направлений по росту цен на авиабилеты

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

На 1 октября минимальная стоимость билета по этому маршруту составляет 17,2 тыс. руб. без багажа и 21,1 тыс. руб. с багажом.

На втором месте оказался обратный маршрут Минеральные Воды — Казань, где минимальный тариф вырос на 84% — до 19,3 тыс. руб. без багажа и 23,2 тыс. руб. с багажом.

При этом средние минимальные тарифы из Казани в октябре по сравнению с сентябрем изменились незначительно: без багажа они выросли на 0,7%, а с багажом снизились на 4%.

Согласно исследованию, стоимость перелета в расчете на 1 тыс. км из Казани составляет от 7,2 тыс. руб. до 7,5 тыс. руб.

Анна Кайдалова