Челябинским дорогам добавят интеллекта

Администрация Челябинска собирается закупить услуги по «выполнению работ по внедрению интеллектуальной транспортной системы (ИТС), предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением, в Челябинской агломерации на улично-дорожной сети Челябинского городского округа». Сообщение появилось на портале госзакупок. Начальная цена контракта — свыше 541 млн руб. Срок выполнения работ — ноябрь 2028 года.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В ближайшие два года, к ноябрю 2028-го, в Челябинске внедрят интеллектуальную транспортную систему, которая в том числе автоматизирует процессы управления дорожным движением. Объявление о закупке услуг по внедрению такой системы появилось на портале госзакупок. Заказчиком выступило управление муниципальных закупок администрации города, а контактным лицом указан начальник отдела развития транспортной инфраструктуры комитета дорожного хозяйства города Андрей Швецов.

Начальная цена контракта составляет 541,33 млн руб. За эти (или меньшие) деньги победителю предстоит поставить и установить необходимое программное обеспечение либо дооснастить уже имеющееся. В структуру должны входить: интеграционная платформа, подсистемы светофорного управления, метеомониторинга, обеспечения приоритета движения машин, мониторинга параметров транспортного потока, а также центральный пункт управления. К ПО необходимо подключить 169 светофоров.

Все работы, предусмотренные контрактом, разбиты на 15 основных позиций.

Самые дорогие — «Подсистема светофорного управления. Подсистема мониторинга параметров транспортных потоков» (275,1 млн руб.), «Модернизация центрального управляющего пункта, центра обработки данных» (73,6 млн руб.), «Подсистема светофорного управления. Подсистема мониторинга параметров транспортных потоков. Пусконаладочные работы» (46,8 млн руб.), «Подключение светофорных объектов к ЦУП (ЦОД) ИТС Челябинского городского округа» (45,2 млн руб.).

В 33,4 млн руб. оценено «Развитие интеграционной платформы (дооснащение ПО информационно-интеграционные платформы RITM3)», в 29,2 млн руб. — позиция «Подсистема метеомониторинга. Техническое обеспечение». Еще почти 21,9 млн руб. заплатят за «Пусконаладочные работы по интеграции программного обеспечения».

Размер аванса по будущему контракту определен в 21,38% от его общей стоимости (то есть более 115,7 млн руб., если начальная цена контракта останется итоговой)

К будущему подрядчику предъявлены также достаточно серьезные требования. Так, согласно документам закупки, он должен обладать опытом выполнения одного из нескольких видов работ «по ремонту, содержанию автомобильной дороги», «по капитальному ремонту автомобильной дороги», «строительного подряда, предусматривающего выполнение работ по строительству, реконструкции автомобильной дороги». При этом стоимость уже выполненных в рамках этого опыта работ должна составлять не менее 20% от начальной цены контракта (более 108 млн руб.)

Основной структурой, в настоящий момент занимающейся обеспечением управления дорожным движением в Челябинске, является АО «СМЭУ», которое ведет свою историю от СМЭУ (строительно-монтажное эксплуатационное управление) ГАИ Челябинска.

Состав акционеров АО «СМЭУ» в открытых источниках в последние годы не раскрывается. В бизнес-кругах Челябинска принято считать, что одним из бенефициаров компании, возможно, является ее гендиректор Игорь Беляшов. Он присутствовал в числе собственников компании в последних открытых данных за 2014 год.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка АО «СМЭУ» в 2024 и 2025 годах превысила 500 млн руб. в год, чистая прибыль за 2024 год составила 85,5 млн руб., в 2025-м — 92, 8 млн руб. В штате компании числится более 120 сотрудников.

Подавляющую часть выручки компании формирует выполнение госконтрактов. Единственным заказчиком АО «СМЭУ» является комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска. По данным «СПАРК-Интерфакс», за последние пять лет между компанией и комитетом было заключено 24 контракта на 2,68 млрд руб., в том числе семь контрактов на 1,35 млрд руб. в 2025 году. Главным из этих семи контрактов является контракт №25-109723э на 1,074 млрд руб. Предмет закупки — «выполнение работ по содержанию технических средств регулирования директивного и косвенного управления дорожным движением и обустройства дорог города Челябинска в 2025–2028 годах».

Интеллектуальные транспортные системы уже несколько лет внедряют в нескольких десятках городских агломераций России в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Так, 4 сентября «Ъ» стало известно о том, что министерство транспорта и дорожного хозяйства Липецкой области объявило электронный аукцион по поиску подрядчика для развития интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в областном центре. Начальная цена контракта — 247,9 млн руб.

В Ставропольской городской агломерации реализовано шесть этапов внедрения интеллектуальной транспортной системы (ИТС). В 2026 году к Центру управления дорожным движением добавили десять светофоров и 22 камеры видеонаблюдения. На дорогах установили 37 детекторов транспорта. Кроме того, в региональном центре переоснастили 84 светофора, подключенных к Центру управления дорожным движением.

В Ростовской области до конца 2026 года планируется завершить тестирование и ввести ГИС ИТС в промышленную эксплуатацию. К ней подключат муниципальный сегмент ИТС Ростова-на-Дону: 44 светофора в городе дополнительно оснастят 166 детекторами движения транспорта.

В Курской области ИТС внедряется с 2020 года. В 2020–2023 годах на это было потрачено 510 млн руб. В 20-х числах августа, по данным «Ъ», был заключен контракт на продолжение внедрения ИТС с московским ООО «Интеллектуальные цифровые дороги», которое уже получало подобные подряды в регионе. Начальная цена соглашения — 110,3 млн руб.

В середине августа был опубликован тендер на внедрение ИТС в Чебоксарской городской агломерации, выделили 154,7 млн руб. В Сочи в нынешнем году в рамках развития ИТС планируют обновить еще девять светофорных объектов и установить 54 детектора мониторинга дорожного движения.

В Челябинской области кроме Челябинской агломерации в проекте участвует Магнитогорская агломерация. Заказчиком работ по внедрению ИТС выступает, по данным «СПАРК», областное государственное казенное учреждение (ОГКУ) «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований» (ЮУЦДИИ). Только в 2026 году ОГКУ заключило пять контрактов на поставку и обслуживание компонентов ИТС региона и Магнитогорска на общую сумму в 77,7 млн руб.

В администрации Челябинска не смогли оперативно ответить на запрос «Ъ-Южный Урал» и прокомментировать закупку. Заявки на участие в аукционе принимаются до 23 сентября. Итоги подведут 25 сентября.

Дмитрий Моргулес