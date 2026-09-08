В Самаре облсуд ужесточил приговор убийце адвоката

Самарский областной суд приговорил ранее судимого местного жителя к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима и ограничению свободы на 2 года. Он признан виновным в покушении на убийство двух лиц из корыстных побуждений, а также в убийстве человека в связи с осуществлением им служебной деятельности (ч. 3 ст. 30 и пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, между обвиняемым, его братом и адвокатом произошел конфликт из-за квартиры. Поводом для этого стало требование исполнить судебное решение об устранении препятствий в пользовании квартирой. Потерпевший, брат осужденного, вместе с представлявшим его интересы адвокатом и судебными приставами прибыл к преступнику для исполнения решения суда. Осужденный помешал этому и, не желая исполнять предписание, решил убить родственника.

Преступник напал на брата в общежитии и минимум пять раз ударил жертву ножом в область жизненно важных органов. Посчитав, что потерпевший скончался, злоумышленник скрылся, но жизнь пострадавшего смогли спасти медики.

Выходя из здания, преступник встретил адвоката своего брата, который приехал передать документы доверителю. Из мести за профессиональную деятельность юриста в рамках дела осужденный избил правозащитника, а затем минимум четыре раза ударил юриста ножом — адвокат скончался на месте.

Суд учел совокупность смягчающих и отягчающих обстоятельств, а также личность виновного. По гражданским искам потерпевших с преступника взыскано по 3 млн рублей каждому в счет компенсации морального вреда, а также 864,8 тыс. рублей на покрытие расходов на погребение.

Приговор не вступил в законную силу. В декабре 2024 года фигурант дела уже был осужден по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц из корыстных побуждений), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Суд приговорил преступника к 20 годам колонии строгого режима.

Георгий Портнов