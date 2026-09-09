Экспорт сельскохозяйственной продукции из Башкирии достиг $207 млн

С января по август производители Башкирии экспортировали 350 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции, увеличив поставки на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В денежном выражении экспорт увеличился на 11%, до $207 млн, сообщает министерство сельского хозяйства региона.

Основу экспорта АПК Башкирии составляет масложировая продукция, на которую пришлось более 65% поставок. Доля зерновых составляет 6,3%. Кроме того, регион отправляет за рубеж продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности — колбасы, кондитерские изделия, напитки, и другие товары.

Идэль Гумеров