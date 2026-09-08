Экс-депутат заксобрания представил проект центра ракеточных видов спорта в Соликамске

Застройщик и экс-депутат заксобрания края Илья Кузьмин представил проект будущего центра ракеточных видов спорта, который он планирует построить в Соликамске. Как написал господин Кузьмин на своей странице в ВК, в центре будут размещены два теннисных корта, один для падела и несколько столов для настольного тенниса. Проект подготовлен для рассмотрения на комиссии по архитектурно-градостроительному облику Соликамска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсеть Ильи Кузьмина Фото: соцсеть Ильи Кузьмина

Напомним, как сообщалось ранее площадка под комплекс находится в собственности застройщика и расположена в микрорайоне Клестовка за ледовой ареной. Инвестиции в проект составят 70 млн руб. Завершить строительство планируется уже в конце 2027 года.