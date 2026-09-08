Обвиняемых в мошенничестве с выплатами участникам СВО оставили в СИЗО

Свердловский суд Перми удовлетворил ходатайство следствия и продлил сроки содержания под стражей фигурантам уголовного дела о мошенничестве с выплатами участников СВО — активисту фонда «Добровольцы Донбасса» Василию Червяку и его знакомому Игорю Василевскому. Об этом сообщает портал Properm.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пермский краевой суд Фото: Пермский краевой суд

Уголовное дело, в котором фигурируют Василий Червяк и Игорь Василевский, изначально было возбуждено в следственной части УМВД Перми по факту кражи средств с банковской карты участника СВО в отношении неустановленных лиц. В итоге следователи и оперативники, а также сотрудники военной контрразведки пришли к выводу, что хищение денег у бойца — это далеко не единичный случай, а в Прикамье создана схема мошенничества. Силовики полагают, что организаторы ОПС создали три структурных подразделения, которые подыскивали жителей преимущественно из сельских территорий, а также небольших городов и уговаривали их подписать контракт с Минобороны. Многие из них страдали алкоголизмом, наркоманией, а также ВИЧ и психическими заболеваниями. «Кандидатов» обманывали, говоря, что они не будут участвовать в боевых действиях, а лишь служить в тыловых подразделениях. За 1 млн руб. их обещали пристроить в качестве вспомогательного персонала в медицинские и другие подразделения, которые не занимаются боевой работой. Деньги перечислялись после получения потерпевшими единовременных выплат.

В марте 2026 года следователи задержали Василия Червяка, Игоря Василевского и еще двух фигурантов. Им предъявили обвинение, суд отправил их под стражу. В мае 2026 года Свердловский суд продлил им арест.