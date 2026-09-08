В Уфе открыли бюст адмиралу Ушакову

8 сентября в Уфе возле Музея полярников имени Валерия Альбанова состоялось открытие бюста адмиралу Федору Ушакову, сообщил в соцсетях сенатор Олег Голов.

Мероприятие было приурочено к 280-летию со дня рождения адмирала и предстоящему Дню воинской славы России — годовщине победы русской эскадры над турецкой эскадрой у мыса Тендра (11 сентября 1790 года) под его командованием у мыса Тендра.

Федор Ушаков (1745–1817) — командующий Черноморским флотом. Он не потерпел ни одного поражения в 43 баталиях. В 2001 году Русская православная церковь причислила его к лику святых.

Майя Иванова