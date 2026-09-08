В Челябинске молодого водителя арестовали после гибели пешехода из-за наезда

Челябинский суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 18-летнему местному жителю до 7 ноября 2026 года. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель пешехода (п. «б», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, ночью 6 сентября юноша без прав ехал на автомобиле ВАЗ-21120 с тонированным лобовым стеклом по улице Лесной. Около дома №64 он сбил лежащего на проезжей части 33-летнего пешехода на скорости 100 км в час, после чего скрылся. Пострадавший погиб на месте. Установлено, что в июле водителя уже привлекали к административной ответственности за управление машиной в состоянии опьянения и без права управления. Автомобиль не был застрахован.

Виталина Ярховска