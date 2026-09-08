В Челябинске сотруднику Росгвардии продлили содержание в СИЗО

Советский районный суд Челябинска продлил содержание под стражей старшему инспектору отдела центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии Вадиму Коновалову. Обвиняемый в получении взятки и неправомерном доступе к охраняемой законом информации (ч. 3 ст. 272, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) останется в СИЗО до 28 февраля 2027 года, сообщает пресс-служба суда.

По данным следствия, с 2024-го по 2026 год Вадим Коновалов получал взятки от сотрудников частных охранных предприятий. По одному из эпизодов сумма составляет не менее 295 тыс. руб. Взамен сотрудник Росгвардии покровительствовал ЧОПам, не реагировал на нарушения в сфере частной охранной деятельности, а также предупреждал их о проверках, считает следствие. Кроме того, он неправомерно получил доступ к информации из системы Росгвардии и скопировал ее для передачи третьему лицу.

Источник „Ъ-Южный Урал“ в правоохранительных органах рассказал, что ослабление контроля за деятельностью охранных предприятий могло привести к инциденту в школе №32 Челябинска. В марте девятиклассник пронес в образовательное учреждение арбалет и сигнальницу и выстрелил в свою одноклассницу.

Виталина Ярховска