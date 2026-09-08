В Рыбно-Слободском районе восемь объектов получат статус ОКН

В Рыбно-Слободском районе Татарстана шесть православных храмов и две мечети признают объектами культурного наследия регионального значения и включат в соответствующий реестр. Об этом сообщила пресс-служба Комитета Татарстана по охране ОКН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церковь Владимирско-Богородицкая

Фото: Пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН Церковь Владимирско-Богородицкая

Фото: Пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

Среди них — Соборная мечеть 1897 года в селе Балыклы-Чукаево и Первая Соборная мечеть начала XX века в Юлсубино.

Также в реестр включат Владимирско-Богородицкие церкви в Урахче и Шумбуте. Первая построена в 1721 году, вторая — в 1787-м. Объектами культурного наследия также признают Покровскую церковь 1756 года в Гремячке, Вознесенскую церковь 1874–1880 годов в Шумково, Михаило-Архангельскую церковь 1840 года в Большой Кульге и Богоявленскую церковь 1889 года в селе Анатыш.

Ранее в Рыбно-Слободском районе статус ОКН получили 15 исторических памятников.

Анна Кайдалова