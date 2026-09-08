В День города усилят работу общественного транспорта Ульяновска
В Ульяновске 13 сентября работа общественного транспорта будет организована по графику буднего дня. Об этом рассказали в городской администрации.
Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ
В День города перевозчики обеспечат для жителей специальную подачу трамваев и автобусов. После концерта, который завершится в 22:00, для удобства горожан запустят дополнительные рейсы. Так, 9 трамваев и 14 автобусов помогут зрителям добраться до Дальнего Засвияжья, Заволжского района, Киндяковки, северной части города и пригородных населенных пунктов.