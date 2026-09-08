На 100-м году жизни скончался почетный гражданин Ульяновска Петр Сизов

В Ульяновске 6 сентября на 100-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин города Петр Сизов. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Петр Сизов родился 1 июня 1927 года в деревне Александрия Сурского района Ульяновской области. В 1944 году он был призван комиссариатом Астрадамовского района и направлен на подготовку в Саратовскую область в 358-й стрелковый полк 19-й запасной стрелковой дивизии, где служил пулеметчиком. В 1951 году он вернулся в Ульяновск и устроился в Орловское танковое училище инструктором по вождению танков, а позже работал старшим механиком-водителем и техником военного топлива на кафедре «Специальное топливо».

Андрей Сазонов