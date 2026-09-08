Южный Урал вошел в топ-10 регионов по уровню развития цифровой экосистемы

Челябинская область заняла 10-е место в рейтинге регионов 2026 года по уровню развития и зрелости цифровой среды, составленном Агентством политических и экономических коммуникаций. Индекс субъекта составил 70,5 балла. Год назад Южный Урал находился на 11-й позиции с 65,7 балла.

Уровень оказания государственных и муниципальных услуг выводили по четырем показателям. Челябинская область получила 17 баллов из 20 за масштаб инфраструктуры, 22,6 из 30 — за глубину сервисов, 7,5 из 15 — за технологичность, 6 из 15 — за пользовательский опыт. Лучшей практикой региона в 2026 году назван цифровой мониторинг здоровья крупного рогатого скота. Лидерами списка стали Москва (общий балл — 94,1), Республика Татарстан (86,8), Санкт-Петербург (80,7), Ханты-Мансийский автономный округ (77,8) и Тульская область (77,6).

Виталина Ярховска