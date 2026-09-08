В Перми родителям Героя России Ильи Кужлева передали медаль «Золотая Звезда»

Сегодня в приемной президента РФ в Пермском крае состоялась торжественная церемония передачи медали «Золотая Звезда» Героя РФ родителям гвардии старшего лейтенанта Ильи Кужлева. В церемонии приняли участие губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и представитель Воздушно-космических сил Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

Звание Героя РФ присвоено Илье Кужлеву посмертно указом президента РФ за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Илья Кужлев родился в 1999 году в селе Елово. После окончания школы проходил срочную службу в Воздушно-десантных войсках. Во время службы поступил в Военно-воздушную академию имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина. После окончания училища служил в Свердловской области штурманом-пилотом вертолета Ми-24. В 2025 году после переобучения стал штурманом-оператором ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» 17-й гвардейской бригады армейской авиации. 20 марта 2026 года Илья Кужлев погиб при выполнении боевого задания.

«Армейская авиация — это призвание для тех, кто обладает глубокими знаниями, образцовой подготовкой, решительностью и отвагой. Именно таким был Илья Александрович. Он храбро и с честью выполнял боевые задачи в ходе специальной военной операции. Спасибо родителям - Александру Леонидовичу и Татьяне Николаевне, что воспитали настоящего героя. Вечная память», — сказал Дмитрий Махонин.

Участники церемонии почтили минутой молчания память Ильи Кужлева и всех погибших в ходе специальной военной операции.