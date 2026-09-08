В Татарстане в 10 партиях рапса выявили несоответствие требованиям

В Татарстане специалисты в 10 партиях рапса нового урожая выявили превышение допустимого содержания сорной примеси и влажности. Об этом сообщила пресс-служба филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

С 14 июля по 7 сентября специалисты исследовали более 1 тыс. проб рапса общим объемом свыше 285,4 тыс. тонн. Образцы проверяли на соответствие требованиям ГОСТ и технического регламента Таможенного союза.

В одной из партий содержание сорной примеси составило 11,4% при допустимых 5%, влажность — 8,6% при норме 8%. Сведения о выявленных нарушениях передали в Россельхознадзор.

Анна Кайдалова