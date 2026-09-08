Восемь новых агроклассов открыли в школах Нижегородской области

Еще восемь агротехнологических классов открылись в школах Нижегородской области в 2026-2027 учебном году. Всего их сейчас насчитывается 20 с общим охватом почти 600 учеников, сообщили в региональном минсельхозе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

К проекту «Кадры в АПК» присоединились восемь муниципалитетов: Ардатовский, Большемурашкинский, Воскресенский, Выксунский, Гагинский, Дальнеконстантиновский, Павловский и Шарангский округа. С 2025 года классы действуют в школах Кстовского района Нижнего Новгорода, Арзамаса, Богородского, Ветлужского, Володарского, Городецкого, Семеновского, Починковского, Шахунского и Уренского округов.

Индустриальному партнеру агрокласса, который финансирует ремонт и оснащение профильного кабинета, субсидируют до 90% затрат и до 95% — на стимулирующие выплаты учителям. В текущем учебном году на эти цели заложено 40,5 млн руб., рассказал министр сельского хозяйства Николай Денисов.

Галина Шамберина