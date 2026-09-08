Мэр Казани Ильсур Метшин занял первое место в рейтинге глав столиц регионов Приволжского федерального округа по упоминаемости в СМИ в августе этого года. Рейтинг опубликовала «Медиалогия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Казани возглавил рейтинг глав столиц ПФО в СМИ за август

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ Мэр Казани возглавил рейтинг глав столиц ПФО в СМИ за август

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Медиаиндекс господина Метшина составил 23 678,4.

Второе место занял глава Самары Иван Носков с 15 889 пунктами, третье — мэр Ульяновска Александр Болдакин с 14 528 пунктами.

Мэр Чебоксар Станислав Трофимов занял пятое место, опустившись на одну позицию по сравнению с предыдущим месяцем. Его медиаиндекс составил 13 828,6.

Анна Кайдалова