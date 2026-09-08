В Самарской области выпало рекордное количество осадков

В понедельник, 7 сентября 2026 года, на шести метеостанциях Самарской области перекрыт абсолютный максимум количества выпавших за сутки осадков. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Согласно опубликованным данным синоптиков, больше всего осадков выпало в Большой Глушице — 28 мм. Это на 15,7 мм превышает предыдущий рекордный показатель для этого дня, установленный в 1967 году. В Серноводске Сергиевского района зафиксировано 24,7 мм осадков, что также стало новым рекордом. Это на 3,6 мм больше предыдущего максимума для этого дня, зарегистрированного 68 лет назад. В Авангарде Нефтегорского района за сутки выпало 22,5 мм осадков, что на 10,7 мм выше рекорда 1967 года.

В Самаре метеорологи зафиксировали 19,2 мм осадков, рекорд 15-летней давности для 7 сентября превзойден на 1,8 мм. Суточный максимум количества осадков также зафиксирован в Клявлино (19,1 мм) и Кинель-Черкассах (17,3 мм).

Андрей Сазонов