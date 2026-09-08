Троих казанцев спасли при пожаре в таунхаусе

В Казани ночью при пожаре в таунхаусе спасли трех человек, в том числе ребенка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС Татарстана.

Возгорание произошло в коридоре двухэтажного дома. Из-за сильного задымления жильцы не могли самостоятельно выйти из здания.

Отец и сын получили отравление продуктами горения. Мужчину спасли с помощью дыхательного аппарата, его госпитализировали с ожогами. Женщину и ребенка вывели с балкона второго этажа по пожарной лестнице.

Площадь пожара составила 30 кв. м. Предварительно причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Анна Кайдалова