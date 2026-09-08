Восстановление фасада пострадавшего от атаки БПЛА дома планируют завершить до 10 октября

Строительные и восстановительные работы в доме, пострадавшем от вчерашней атаки БПЛА на Пермский край, планируется завершить до 10 октября. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своих соцсетях. По его словам, в течение двух недель предполагается закрыть теплый контур. В результате работ будет восстановлен не только внешний облик дома, но и все пострадавшие квартиры. Сумму ущерба по жилым помещениям и автотранспортным средствам определят в индивидуальном порядке.

«Готов встретиться с людьми в течение двух недель, обсудить ход реализации строительных и восстановительных работ. Первостепенная задача сейчас — запустить людей, которые живут в первом подъезде с первого по восьмой этаж. На доме уже ведется работа по разборке обшивки дома, которая может угрожать в результате обрушения. Нарушений конструктивных элементов дома нет», — заявил Дмитрий Махонин. Он добавил также, что вчера за медицинской помощью обратились еще два человека, это пассажиры автобуса, которые проезжал рядом с домом. Они отправлены на амбулаторное лечение.

Напомним, в ходе вчерашней атаки БПЛА на территорию региона пострадал многоквартирный дом. В результате этого погиб один человек, четверо получили травмы различной степени тяжести. Всего над Прикамьем было сбито 27 беспилотников.