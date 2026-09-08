Суд рассмотрит продление ареста владельцев СПЗ-4 по делу о контрафакте на оборонку

В Самарский районный суд Самары поступило ходатайство следствия о продлении ареста генеральному директору ООО «СПЗ-4» Денису Котову, коммерческому директору предприятия Юрию Журбе и директору по развитию Виталию Злобину. Всем троим предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа, совершенное организованной группой и повлекшее тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество организованной группой либо в особо крупном размере). Об этом «Ъ-Волга» сообщили в суде. Расследование ведет отдел по особо важным делам СУ СКР по Самарской области. Материалы в отношении каждого из фигурантов будут рассмотрены отдельно. Заседания назначены на четверг, 10 сентября. Силовики задержали Дениса Котова, Виталия Злобина и Юрия Журбу 13 мая 2026 года. На следующий день Самарский районный суд отправил всех троих под стражу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Чернов Фото: Евгений Чернов

По версии следствия, в 2023–2024 годах Денис Котов, Виталий Злобин и Юрий Журба поставляли в рамках гособоронзаказа на ПАО «Пролетарский завод» низкокачественные китайские подшипники под видом продукции собственного производства. Контрафакт предназначался для установки на аэрофинишер — тормозную систему при посадке самолета на палубу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

Ущерб «Пролетарскому» и бюджету РФ по данному эпизоду составляет 306 млн рублей. Сумма причиненного вреда может превысить 1 млрд рублей: по версии СКР, пострадавшими от деятельности фигурантов являются и другие предприятия ВПК, куда СПЗ-4 отгружало контрафакт. Как считают правоохранительные органы, бенефициары подшипникового завода затем обналичивали полученные незаконным путем средства и тратили на дорогую недвижимость, автомобили и предметы роскоши. Следствие располагает сведениями, что Котов, Злобин и Журба планировали скрыться за границей, а также оказывали и пытаются продолжать оказывать давление на ключевых свидетелей через доверенных лиц. Их юристы отказались комментировать «Ъ-Волга» свою позицию. Адвокат Дениса Котова член адвокатского бюро «Решение» Андрей Иванов сформулировал линию защиты в беседе с местной газетой «Самарское обозрение» 17 августа. «Арест руководства завода по "резиновой" статье вызывает обоснованное беспокойство»,— пишет издание.

Обе статьи УК РФ, которые инкриминируют Котову, Злобину и Журбе, относятся к категории особо тяжких (фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы без наличия новых обвинений). Президент России Владимир Путин выступил непосредственным инициатором введения статьи 201.1 в УК РФ — он внес в Госдуму соответствующий законопроект № 268752-7, который был одобрен депутатами в 2017 году. Тремя годами ранее в своем послании Федеральному собранию РФ Владимир Путин назвал преступления в сфере ГОЗ угрозой национальной безопасности и приравнял их к финансированию терроризма. «Как прямой удар по национальной безопасности надо рассматривать нецелевое использование или хищение бюджетных ассигнований на государственный оборонный заказ и работать по таким фактам так же серьезно и строго, как по пресечению финансирования терроризма. Говорю об этом не случайно и думаю, что здесь нечего лакировать и нечего скрывать»,— цитирует слова главы государства Kremlin.ru.

Евгений Чернов