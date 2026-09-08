Врио министра строительства Самарской области рассказал о ситуации со строительством на участках в зонах затопления

На текущий момент все государственные услуги по внесению изменений в разрешение на строительство и ввод объектов в эксплуатацию осуществляются в штатном режиме. Это касается земельных участков, которые расположены в зонах затопления и подтопления, уточняет врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Александр Фомин сообщает, что видит обеспокоенность жителей региона, «особенно тех, кто получил землю и разрешения на строительство по ранее выданным участкам и ГПЗУ». С 4 августа вступили в силу изменения в Водный кодекс, внесенные Федеральным законом № 301-ФЗ, которые исключили возможность возведения капитальных объектов на территориях, находящихся в зонах затопления и подтопления.

«Ситуация возникла не только в Самарской области, а сразу во всех регионах страны. Сейчас Минстрой России и лично вице-премьер Марат Шакирзянович Хуснуллин занимаются этим вопросом и готовят необходимые предложения по дальнейшему регулированию», — обращает внимание врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.

Также отмечается, что оснований для отказа в выдаче разрешения на ввод объектов строительства только в связи с новыми требованиями сейчас нет. И нет оснований отказывать во внесении изменений в ранее выданные разрешения. В случае отказа в государственной услуге Александр Фомин порекомендовал обратиться в министерство строительства, где рассмотрят обоснованность отказа.

Руфия Кутляева