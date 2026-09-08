В Татарстане суд обязал ООО «Молко-Дрожжаное» выплатить 4,2 млн руб. в качестве компенсации морального вреда многодетной матери, пострадавшей в ДТП. Об этом сообщила прокуратура Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане многодетной матери выплатят 4,2 млн рублей после ДТП

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ В Татарстане многодетной матери выплатят 4,2 млн рублей после ДТП

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Авария произошла в октябре прошлого года. Водитель компании во время рабочей поездки нарушил ПДД, из-за чего автомобиль опрокинулся. Пассажирка получила тяжкий вред здоровью и потеряла возможность самостоятельно передвигаться.

Выяснилось, что она воспитывает троих детей.

Анна Кайдалова