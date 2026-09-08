Судно «Восход-50» возобновит регулярные рейсы из Перми в Сарапул

Скоростное судно на водных крыльях «Восход-50» снова начнет выполнять регулярные перевозки по маршруту Пермь—Сарапул. Об этом сообщает пресс-служба миндортранса Удмуртии. Теплоход рассчитан на 71 человека. В навигации предусмотрено три рейсооборота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора и правительства Пермского края Фото: пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Перевозчиком является «Пермское речное пароходство». Отправление начинается в 11:00 с причала Перми. Далее теплоход будет останавливаться в Краснокамске, Усть-Качке и Чайковском. Около 19:00 он прибывает в Сарапул.

«Расписание составлено так, чтобы пассажиры могли провести выходные в Сарапуле или Чайковском: в пятницу судно “Восход” будет отправляться из Перми, а обратный рейс запланирован на воскресенье». Из Сарапула отправление судна запланировано на 11:00, возвращение в Пермь — в 20:00.

«Восход-50» был построен в 1986 году в Феодосии, добавили в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края. Девять месяцев его ремонтировали. Специалисты восстановили корпус судна, обновили системы, установили новый главный и вспомогательный двигатели. Заменили окна и внутреннюю обшивку, обновили пассажирские помещения и капитанскую рубку, установили системы видеонаблюдения и кондиционирования, а также новое электро-, радио- и навигационное оборудование.