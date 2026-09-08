В Башкирии ожидаются порывы ветра, гроза и туман

9 сентября в Башкирии ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь, днем — с грозой, сообщает Башгидрометцентр.

Ветер будет южный, 8–13 м/с, местами порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью понизится до +7…+12°, в восточных районах – до +2°, днем – +14…+19°.

На некоторых участках дорог ночью и утром будет туман, из-за которого видимость ухудшится до 500 м и менее.

В Уфе ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 8–13 м/с, местами порывы 15–20 м/с. Столбик термометра ночью опустится до +7...+9°, днем поднимется до +17...+19°.

Майя Иванова