В Башкирии расследуют хищение электроэнергии для майнинга криптовалюты

По материалам прокуратуры Уфимского района возбуждено уголовное дело по факту причинения имущественного ущерба в крупном размере (ч. 1 ст. 165 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в гараже в деревне Дорогино Уфимского района было установлено оборудование для майнинга криптовалюты. При проверке счетчика выяснилось, что, после некоторых манипуляций, фактически прибор учета электроэнергии занижал объем ее потребления. За полгода энергоснабжающей компании был причинен ущерб в размере более 2 млн руб.

Майя Иванова