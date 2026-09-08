Поселки в Саратовской области получат около 100 млн руб. на ремонт дорог в 2027 году

В Саратовской области поселки городского типа и рабочие поселки получат около 100 млн руб. на ремонт дорог. Средства будут выделены в 2027 году, сообщил глава региона Роман Бусаргин в своих соцмедиа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На дороги в поселках Саратовской области выделят около 100 млн руб.

Фото: t.me / busargin_r На дороги в поселках Саратовской области выделят около 100 млн руб.

Фото: t.me / busargin_r

Средства областным районам предусмотрены из расчета три тыс. руб. на одного жителя. Дополнительные средства получат 38 населенных пунктов, где проживает около 30 тыс. человек. Ранее эта мера поддержки распространялась только на села.

Ранее о решении выделить дополнительное финансирование сообщил спикер ГД РФ Вячеслав Володин. Он отметил, что деньги пойдут на обустройство проезжих частей в Свободинском городском поселении Базарно-Карабулакского района, Пинеровском городском поселении Балашовского района, Сенном городском поселении Вольского района, Каменском городском поселении Красноармейского района, Пушкинском и Советском городских поселениях Советского района, а также р.п. Красный Октябрь и р.п. Соколовый Саратова.

По словам губернатора Романа Бусаргина, в рамках дорожного фонда на 2027 год денежные средства предусмотрены, соответствующее поручение уже дано министерству финансов региона. Муниципальным властям поручено определить в ближайшее время участки, где требуется ремонт.

Марина Окорокова