Экс-министр из самарского региона назначен замом губернатора Челябинской области
Андрей Грачев, ранее возглавлявший министерство градостроительной политики Самарской области, назначен заместителем губернатора Челябинской области. Кадровое решение принял глава региона Алексей Текслер, сообщила пресс-служба областного правительства.
Андрей Грачев
Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ
В новой должности Андрей Грачев будет отвечать за работу ключевых инфраструктурных и градостроительных ведомств: министерства архитектуры, градостроительной деятельности и комплексного развития территорий; министерства строительства и инфраструктуры; министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, а также главного управления госстройнадзора и госкомитета охраны объектов культурного наследия региона.
Среди приоритетных направлений работы вице-губернатора значатся реализация крупных социально значимых проектов: строительство хирургического корпуса областной детской больницы, межвузовского кампуса «Южный Урал» и многопрофильного медицинского центра в Магнитогорске. Помимо этого, в зону ответственности Андрея Грачева войдут комплексное развитие территорий, масштабная модернизация дорожной сети на юге области и развитие инфраструктуры опорных населенных пунктов.
Профессиональный путь чиновника начался в 2010 году в коммерческих структурах. В 2024 году он занял пост первого заместителя министра строительства Самарской области и главного архитектора региона, а с 2025 года возглавлял министерство градостроительной политики Самарской области.