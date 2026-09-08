В Порецком округе директора управляющей компании «Порецкий рынок» приговорили к двум годам лишения свободы условно за ненадлежащее содержание дома и присвоение денег. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Чувашии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии директора УК осудили из-за падения с дома бетонной плиты весом 140 кг

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Чувашии директора УК осудили из-за падения с дома бетонной плиты весом 140 кг

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Также ему назначили штраф в размере 102 тыс. руб. и запретили в течение трех лет занимать руководящие должности в сфере ЖКХ.

Суд установил, что директор УК не организовал проверку вентиляционных каналов и дымоходов дома в селе Порецкое. Из-за ненадлежащего содержания в марте этого года разрушился вентиляционный канал, и с крыши трехэтажного дома возле входа в подъезд упали кирпичи и железобетонная плита весом 140 кг. Никто не пострадал.

Вместо проверки подсудимый заключил договор на обследование каналов с организацией, директором которой был он сам. Он оформил документы о якобы проведенной проверке и оплатил фактически невыполненные работы.

Ущерб составил 51 тыс. руб., обвиняемый возместил его во время расследования. Директора УК признали виновным по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Анна Кайдалова