Мост в челябинском поселке Новосинеглазово полностью достроили

В Челябинске строительство путепровода в поселке Новосинеглазово полностью завершено. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сооружение имеет общую протяженность более 600 м с учетом подъездных путей, длина самого моста — 90 м. На объекте оборудовали тротуары, освещение и площадки для отдыха, а также остановки и съезды. Теперь автомобили и общественный транспорт будут проезжать над железнодорожными путями. Строительство шло почти три года. Рабочее движение по путепроводу было открыто два месяца назад.

Виталина Ярховска