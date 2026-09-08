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В трех районах Пензенской области заметили следы медведей

В Пензенской области стали чаще находить следы медведя. Региональное министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования предупреждает грибников об опасности встреч с дикими животными, сообщили в пресс-службе ведомства.

Грибников предостерегли от встреч с медведями в пензенских лесах

Грибников предостерегли от встреч с медведями в пензенских лесах

Фото: Минлесхоз Пензенской области

Грибников предостерегли от встреч с медведями в пензенских лесах

Фото: Минлесхоз Пензенской области

За последнюю неделю следы медведей были замечены в Кузнецком, Шемышейском и Лунинском районах. В минлесхозе призвали пензенцев не рисковать своим здоровьем и не подходить близко к животным.

«Медведь — крупный и сильный хищник, который может представлять опасность для человека. Нападение может спровоцировать защита потомства, ранение, болезнь, отсутствие корма или охрана добычи», — отметили в ведомстве.

Марина Окорокова