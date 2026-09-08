Жителя Чувашии осудят за мошенничество при продаже «красивого» номера
В Батыревский районный суд направили уголовное дело в отношении жителя Кировской области, обвиняемого в мошенничестве при продаже «красивого» автомобильного номера. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Жителя Чувашии осудят за мошенничество при продаже «красивого» номера
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По версии следствия, мужчина через социальную сеть предложил жителю округа купить номер. Покупатель перевел 20 тыс. руб., однако после получения денег обвиняемый перестал выходить с ним на связь.
Когда подозреваемого вычислили, он возместил потерпевшему причиненный ущерб.