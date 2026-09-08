Заключительный этап Корпоративной яхтенной лиги Удмуртии пройдет 17 сентября

Четвертый этап Корпоративной яхтенной лиги Удмуртии состоится 17 сентября на акватории Ижевского пруда, сообщают организаторы соревнований. Регата проводится на базе яхт-клуба «Море».

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Соревнования проходят в любительском формате: участие в командных гонках принимают линейные сотрудники и руководители компаний, а также члены их семей. На борту допускается присутствие только одного профессионального спортсмена — чаще всего это рулевой. Гонки проводятся вечером, после окончания рабочего дня, с упрощенным судейством и на сокращенной дистанции.

Предыдущий, третий этап прошел 27 августа. Разыгрывались призы от оператора МТС. «Гонка проводилась на середине Ижевского пруда — в так называемой “трубе”, где ветер хорошо задувает со стороны Воложки. Он позволил командам не только поставить паруса, но и выйти под генакером на глиссер»,— рассказали организаторы.

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Первое место на этапе заняла команда ИЭМЗ «Купол». На второй строчке расположился экипаж ГК «Стена». Тройку лидеров замкнул коллектив МТС «Сборная».

Организатор лиги — бизнес-тренер и популяризатор яхтинга в Удмуртии Александр Некрасов. Он называет гонки на парусных судах одним из самых «предпринимательских» видов спорта, который позволяет руководителям раскрыть лидерский потенциал, а сотрудникам — почувствовать силу командного духа. Первый этап Корпоративной яхтенной лиги Удмуртии прошел 26 июня.