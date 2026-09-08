Заключительный этап Корпоративной яхтенной лиги Удмуртии пройдет 17 сентября
Парусный гонки состоятся на акватории Ижевского пруда
Четвертый этап Корпоративной яхтенной лиги Удмуртии состоится 17 сентября на акватории Ижевского пруда, сообщают организаторы соревнований. Регата проводится на базе яхт-клуба «Море».
Фото: Евгений Князев
Соревнования проходят в любительском формате: участие в командных гонках принимают линейные сотрудники и руководители компаний, а также члены их семей. На борту допускается присутствие только одного профессионального спортсмена — чаще всего это рулевой. Гонки проводятся вечером, после окончания рабочего дня, с упрощенным судейством и на сокращенной дистанции.
Предыдущий, третий этап прошел 27 августа. Разыгрывались призы от оператора МТС. «Гонка проводилась на середине Ижевского пруда — в так называемой “трубе”, где ветер хорошо задувает со стороны Воложки. Он позволил командам не только поставить паруса, но и выйти под генакером на глиссер»,— рассказали организаторы.
Первое место на этапе заняла команда ИЭМЗ «Купол». На второй строчке расположился экипаж ГК «Стена». Тройку лидеров замкнул коллектив МТС «Сборная».
Организатор лиги — бизнес-тренер и популяризатор яхтинга в Удмуртии Александр Некрасов. Он называет гонки на парусных судах одним из самых «предпринимательских» видов спорта, который позволяет руководителям раскрыть лидерский потенциал, а сотрудникам — почувствовать силу командного духа. Первый этап Корпоративной яхтенной лиги Удмуртии прошел 26 июня.