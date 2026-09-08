В Тольятти управляющую компанию оштрафовали на 150 тысяч рублей за небезопасное использование лифтов

Прокуратура Центрального района Тольятти возбудила в отношении управляющей компании дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 9.1.1 КоАП РФ (нарушение требований к организации безопасности использования и содержания лифтов). По результатам рассмотрения акта виновное лицо оштрафовано на 150 тыс. руб., сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Как уточняют в надзорном ведомстве, житель многоквартирного дома обратился в прокуратуру по поводу нарушений при эксплуатации лифтового оборудования. Проверка показала, что в доме не обеспечен свободный и безопасный вход в кабину лифта и выход из нее из-за несоблюдения нормативных требований к расстоянию между ней и порогами этажных площадок. Также не работает двусторонняя переговорная связь на случай возникновения аварийной ситуации.

После вмешательства прокуратуры все выявленные нарушения были устранены. Права жителей многоквартирного дома на безопасное пользование лифтовым оборудованием восстановлены.

Руфия Кутляева