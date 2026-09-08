20-летний житель Перми обвиняется в хищении у пенсионеров 1,8 млн рублей

Прокуратура Ленинского района Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего жителя краевого центра. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в крупном размере, организованной группой, и неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным следствия, житель Перми в январе 2026 года, решив подзаработать, вошел в состав преступной группы, участники которой похищали деньги у пенсионеров. Выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов и сообщая пожилым людям ложную информацию, они предлагали обезопасить свои сбережения при помощи «декларирования», для чего требовалось передать их курьеру, роль которого выполнял обвиняемый. Общая сумма похищенных у пенсионеров денежных средств составила более 1,8 млн руб.

Также обвиняемый сообщил неустановленному лицу реквизиты своего счета и переводил денежных средств за денежное вознаграждение в размере 5 тыс. руб.

Уголовное дело направлено в Ленинский суд Перми для рассмотрения по существу.