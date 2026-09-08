Уголовное дело о теракте завели в Саратове после ночной атаки БПЛА

СКР возбудил уголовное дело о теракте после ночной атаки БПЛА на Саратовскую область (ст. 205 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе центрального аппарата ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

По данным губернатора Романа Бусаргина, в Саратове повреждены жилые дома, пострадали десять человек, среди них трое детей. Шестерых госпитализировали, угрозы их жизням нет.

Для пострадавших развернут пункт временного размещения и работает оперштаб, сообщил сегодня мэр Игорь Молчанов. Специалисты проводят обход домовладений и оценку ущерба. Жители пострадавших домов могут подать заявление в оперштаб на выплату материальной помощи.

Следователи приступили к сбору доказательной базы и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Нина Шевченко