В Альметьевске врачи удалили из желудочно-кишечного тракта двухлетнего ребенка 15 магнитных кубиков от конструктора. Об этом сообщил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Альметьевске врачи спасли двухлетнего ребенка, проглотившего 15 магнитов

Фото: Канал Альмира Абашева В Альметьевске врачи спасли двухлетнего ребенка, проглотившего 15 магнитов

Фото: Канал Альмира Абашева

Восемь магнитов находились в желудке, семь — в тонком кишечнике. Часть из них притянулась через стенки органов, создав риск повреждения тканей и перитонита.

Магниты извлекли эндоскопически, без разреза. Еще несколько вышли естественным путем. Ребенка готовят к выписке.

Анна Кайдалова