В Альметьевске врачи спасли двухлетнего ребенка, проглотившего 15 магнитов
В Альметьевске врачи удалили из желудочно-кишечного тракта двухлетнего ребенка 15 магнитных кубиков от конструктора. Об этом сообщил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.
В Альметьевске врачи спасли двухлетнего ребенка, проглотившего 15 магнитов
Фото: Канал Альмира Абашева
Восемь магнитов находились в желудке, семь — в тонком кишечнике. Часть из них притянулась через стенки органов, создав риск повреждения тканей и перитонита.
Магниты извлекли эндоскопически, без разреза. Еще несколько вышли естественным путем. Ребенка готовят к выписке.