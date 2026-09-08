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В Альметьевске врачи спасли двухлетнего ребенка, проглотившего 15 магнитов

В Альметьевске врачи удалили из желудочно-кишечного тракта двухлетнего ребенка 15 магнитных кубиков от конструктора. Об этом сообщил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

В Альметьевске врачи спасли двухлетнего ребенка, проглотившего 15 магнитов

В Альметьевске врачи спасли двухлетнего ребенка, проглотившего 15 магнитов

Фото: Канал Альмира Абашева

В Альметьевске врачи спасли двухлетнего ребенка, проглотившего 15 магнитов

Фото: Канал Альмира Абашева

Восемь магнитов находились в желудке, семь — в тонком кишечнике. Часть из них притянулась через стенки органов, создав риск повреждения тканей и перитонита.

Магниты извлекли эндоскопически, без разреза. Еще несколько вышли естественным путем. Ребенка готовят к выписке.

Анна Кайдалова