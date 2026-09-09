Мэрия Перми оспаривает решение суда по спору с братом экс-владельца «Хромой лошади»

Арбитражный суд Уральского округа принял к производству кассационную жалобу департамента земельных отношений администрации Перми в рамках спора с индивидуальным предпринимателем Вадимом Заком. Об этом свидетельствует информация, опубликованная в картотеке суда. Заседание по делу назначено на 25 ноября.

ДЗО оспаривает решение нижестоящей инстанции, которая удовлетворила требования господина Зака. Ранее он требовал признать незаконным решение ведомства о продаже без торгов земельного участка по ул. Промышленной, 112в, площадью свыше 1,4 тыс. кв. м. Сейчас участок находится в аренде у предпринимателя до 2070 года, на нем расположено принадлежащее ИП здание склада площадью 807,6 кв. м. Суд первой инстанции в этих требованиях отказал, так как пришел к выводу, что вид разрешенного использования земельного участка (под тепличное хозяйство) не соответствует фактическому использованию. В апелляции требования заявителя были удовлетворены.

Вадим Зак является братом Анатолия Зака, бизнесмена и бывшего совладельца клуба «Хромая лошадь». После пожара в помещении клуба, в результате которого погибли 156 человек, последний в 2013 году был осужден на десять лет лишения свободы. В 2018 году он освободился и уехал из России.