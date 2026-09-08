Интерес к автомобилям на дизеле в Удмуртии вырос на 35% этим летом

Спрос на дизельные автомобили на вторичном рынке в Удмуртии этим летом увеличился на 35% при сравнении год к году, сообщили в сервисе «Авито Авто». Средняя цена такого транспортного средства составила 2,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Самым популярным автомобилем стал Volkswagen Touareg со средней ценой 2,2 млн руб. Следом идут Renault Duster и Volkswagen Tiguan — 1,4 и 1,9 млн руб. соответственно.

В лидерах по росту спроса — Renault Duster и Kia Carnival. Показатель увеличился в 2,5 раза. Следом идет BMW пятой серии, интерес к которому за год увеличился на 74%.

Значительнее всего в цене за указанный период снизился Mercedes-Benz E-класс — на 16,6%, до 2,8 млн руб. Следом идут BMW X5 и Audi Q7 — снижение на 12,5 и 11,4%, до 5,3 и 3,3 млн руб. соответственно.

«Основной выбор таких машин сегодня сосредоточен на вторичке, где сформирован широкий парк моделей, тогда как предложение новых автомобилей с таким типом двигателя значительно ниже»,— отметил директор направления «Автомобили с пробегом» на сервисе Андрей Ковалев. Среди востребованных моделей заметную роль, по его словам, играют кроссоверы.