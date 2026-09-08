Чайковский филиал Пермского политеха возглавил его выпускник

Исполняющим обязанности директора Чайковского филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) назначен Илья Сухих. Соответствующий приказ был подписан 1 сентября ректором ПНИПУ Антоном Петроченковым, сообщает пресс-служба вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Сухих

Фото: ПНИПУ Илья Сухих

Фото: ПНИПУ

На этом посту господин Сухих сменил Николая Куликова, возглавлявшего филиал с 2022 года. Господин Куликов, как пояснили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе, решил покинуть должность по состоянию здоровья.

Илья Сухих получил в Чайковском филиале ПНИПУ степень бакалавра в 2012 году. С 2019 года он работает в этом подразделении политеха. Его направление — «Информатика и вычислительная техника». В 2022-м господин Сухих окончил магистратуру электротехнического факультета основного вуза по той же специальности. В этом году он окончил аспирантуру по научному направлению «Управление в организационных системах». Исследование посвящено разработке системы поддержки принятия решений для анализа учебных планов.