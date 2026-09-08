Вступил в силу приговор «бугурусланскому маньяку»

В Оренбургской области вступил в законную силу приговор преступнику, известному как «бугурусланский маньяк». Он признан виновным в убийстве шести женщин в Бугуруслане и районе в 2005–2008 годах. Спустя 17 лет личность преступника установили по биологическим следам, а в июне 2026 года суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Как установлено следствием, в 2005–2008 годах осужденный на личном автомобиле подвозил одиноких женщин в Бугуруслане и Бугурусланском районе. После этого он сворачивал в лесопосадки, насиловал и убивал жертв с помощью веревки и газового ключа. Жертвами маньяка стали шесть девушек и женщин.

После совершения преступлений фигурант скрылся и проживал в Саратовской области вместе со своей матерью. Раскрыть дело удалось спустя 17 лет благодаря биологическим следам, изъятым с мест происшествий,— их соотнесли с личностью обвиняемого.

Суд первой инстанции назначил подсудимому наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Во вторник, 8 сентября, осужденный обжаловал приговор, но суд апелляционной инстанции отклонил жалобу. В этот же день вердикт вступил в законную силу.

Яна Вежлева