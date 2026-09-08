Воронежский «Буран» лидирует в ВХЛ после победы над «Барсом» в домашней серии

Хоккейный клуб «Буран» из Воронежа 7 сентября завершил домашнюю серию игр уверенной победой над казанским «Барсом» со счетом 4:1. Таким образом, «ураганные» за три матча набрали пять очков и заняли промежуточное первое место в турнирной таблице ВХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ХК «Буран» Фото: пресс-служба ХК «Буран»

В матче с «Барсом» воронежская команда повела в счете на 31-й минуте в большинстве — шайбу забросил Святослав Дорохов. На 34-й минуте Кирилл Максимов удвоил преимущество «ураганных» перед заключительным периодом. «Барс» отыграл одну шайбу на 47-й минуте и, казалось, мог переломить ход встречи, но под занавес игры хозяева льда ответили «дуплетом» Егора Старкова и Даниила Моружова на 55-й и 57-й минутах соответственно.

«Впечатления положительные. Хорошая игра наших ребят. Получилось то, что мы планировали и просили. Наконец-то наши нападающие забили хорошие голы. Будем двигаться вперед»,— прокомментировал результат матча главный тренер «Бурана» Юрий Наваренко.

Тем не менее лидерство «Бурана» в чемпионате может быть оспорено уже в ближайшее время. Среди команд ВХЛ по четыре очка имеют шесть коллективов. Четыре из них успели сыграть только дважды. Например, новокузнецкий «Металлург», не пропустивший пока ни единой шайбы, сегодня в 15:00 встретится с красноярским «Соколом».

Ранее, 3 сентября, «Буран» в основное время обыграл ЦСК ВВС из Самары со счетом 2:1, а 5 сентября уступил по буллитам альметьевскому «Нефтянику» (1:2).

Первый матч выездной серии воронежцы проведут 15 сентября в Рязани. «Рязань-ВДВ» в настоящее время имеет в активе два очка после двух матчей.

Денис Данилов